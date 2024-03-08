ASUS провела планове оновлення своєї лінійки іміджевих ультрапортативних ноутбуків Zenbook. Як завжди, це легкі стильні металеві моделі з чудовими екранами. Але тепер всередині нові процесори Intel Core Ultra. Сьогодні ми розповімо про 14-дюймовий ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) з процесором Intel Core Ultra 9 185H, його можливості та особливості.

Характеристики ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405)

Модель ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) Дисплей OLED, 14”, роздільна здатність 2880×1800, співвідношення сторін 16:10, частота оновлення 120 Гц, час відгуку пікселя 0,2 мс Процесор Intel Core Ultra 9 185H Оперативна пам’ять 32 ГБ LPDDR5X Сховище 1 ТБ M.2 2280 PCIe 4.0×4 Графіка Intel Arc Graphics Порти HDMI 2.1 (TMDS), 2×USB-C (Thunderbolt 4), 1 USB 3.2 Gen 1, 3,5 мм комбінований роз’єм Бездротові модулі Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2 Камера Full HD, ІЧ-камера, захисна шторка Аудіо Вбудовані стереодинаміки та мікрофон Клавіатура Клавіші острівного типу з підсвічуванням Акумулятор та зарядка 75 Вт·год, блок живлення 65 Вт Розміри 312,4×220,1×14,9 мм Вага 1,2 кг Рекомендована ціна в Україні (Intel Core Ultra 7 155H) 71 999 грн

Комплектація

Лише найдоступніші моделі ASUS мають мінімальну комплектацію. Дорожчі ноутбуки постачаються з деякими корисними аксесуарами. У коробці з ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405), крім блоку живлення з Type-C потужністю 65 Вт та документації, є адаптер з USB-A на Ethernet на випадок необхідності дротового підключення, а також чохол.

Дизайн та конструкція

ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) — компактний та легкий 14-дюймовий ноутбук, корпус якого повністю зроблено з алюмінієвого сплаву. Товщина складає всього 14.9 мм. Перед нами — іміджевий ультрабук, що виглядає доволі стримано, але стильно і дорого. Як і має виглядати портативний робочий інструмент.

Усі поверхні ноутбука матові, приємні на дотик. А верхня кришка має анодоване покриття, що прикрашено великим логотипом ASUS з прямих ліній та невеликим написом Zenbook у кутку кришки. Схожий дизайн використовувався і в торішніх Zenbook. На огляді темно-синій стриманий варіант. Але ще існує більш оригінальний світло-сріблястий.

Дисплейний блок закріплено шарніром майже на всю ширину ASUS Zenbook 14 OLED. Звісно, ноутбук легко відкривається однією рукою, максимальний кут розкриття — 180°. Використовується вже доволі звична конструкція, що у відкритому положенні трохи піднімає задню частину основного блоку, таким чином трохи нахиляючи до користувача клавіатуру та забезпечуючи більше простору під ноутбуком для кращої циркуляції повітря.

Як і в усіх сучасних ультрапортативних ноутбуках, рамки по периметру екрана тонкі, особливо це стосується бічних. Над дисплеєм виявилось багато цікавого. Окрім вебкамери та мікрофонів з індикатором роботи, є ще фізична шторка, інфрачервона камера, а також сенсор освітлення та адаптивний датчик кольору.

Знизу у ноутбука все цілком стандартно. Є велика площа з перфорацією для забору холодного повітря системою охолодження, масивні гумові ніжки, що запобігають ковзанню ноутбука та старео динаміки. Вони мають отвори, що направлені вниз та під кутом до горизонтальної площини. Нижню кришку можна зняти, але чекати широких можливостей апгрейду не варто. Можна лише замінити SSD та мережевий адаптер.

Зважаючи на компактні габарити та невелику вагу, ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) є чудовим компаньйоном на кожен день. Він чудово зроблений, панелі майже не прогинаються. Ноутбук пройшов усі тести відповідності військово-промисловому стандарту MIL-STD 810H. Це не робить його невразливим, але можна розраховувати на довгу службу.

Роз’єми

Усі роз’єми ASUS Zenbook 14 OLED знаходяться на бічних гранях, як і в усіх ультрабуках. Справа розташовані HDMI 2.1 TMDS, комбінований 3,5 мм аудіороз’єм, два Thunderbolt 4 USB Type-C з підтримкою Power Delivery та світлодіодні індикатори.

Зліва знаходиться один повнорозмірний USB 3.2 Gen 1 Type-A та додаткові вентиляційні отвори.

Набір портів цілком непоганий, як для ультракомпактної моделі. Є усе найнеобхідніше: відеовиходи, повнорозмірний USB для зовнішнього накопичувача чи периферії, а також RJ-45, хоч і через адаптер. Не вистачає лише слота для MicroSD, який був у багатьох моделях Zenbook.

Дисплей

Дисплей є однією з найсильніших сторін ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405). Це — 14-дюймовий OLED, що ASUS називає Lumina. Фактично, це маркетингова назва екранів з набором технологій і особливостей, розроблених ASUS. Екран має роздільну здатність WQXGA+ (2880 x 1800), співвідношення сторін 16:10. Максимальна яскравість складає 400 ніт, а пікова — 600. Частота оновлення — 120 Гц, а час відгуку пікселя — 0.2 мс. Стверджується, що екран має 100% покриття колірного простору sRGB, має сертифікацію VESA Display HDR True Black 600 та вміє відфільтровувати до 70% шкідливого синього світла.

Дисплей чудової якості, має надзвичайно насичені кольори, максимальні кути огляду та хороший рівень яскравості. Але покриття глянцеве, тому трохи відблискує. Хоча не настільки сильно, як захисне скло у сенсорних моделях. Максимальна яскравість складає 387,336 кд/м², тобто майже заявлені 400. Колірне охоплення трохи ширше, ніж sRGB, а передача кольорів трохи тепліша, ніж вважається оптимальною. Колірна температура близько 6000K, ідеальним вважається 6500K.

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Ноутбук оснащено сенсором освітлення та адаптивним датчиком кольору, завдяки чому можна увімкнути автоматичне регулювання яскравості та колірної температури. У фірмовому застосунку MyAsus є режими передачі кольорів Splendid, а також інструменти для подовження тривалості життя OLED-матриці. На кшталт зсуву пікселів, приховування панелі задач, запуску екранної заставки. Це має запобігти вигорянню. Є вибір між 60 та 120 Гц, а також адаптивний режим.

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Платформа та продуктивність

Ноутбук отримав нові процесори Intel Core Ultra Meteor Lake. У нашому випадку це топовий Intel Core Ultra 9 185H. Як і раніше, остання буква маркування H чи U означає серію процесора: більш потужний, або більш енергоефективний. Процесори доволі суттєво відрізняються від попередньої лінійки. Тепер в конфігурації використовується три типи ядер: продуктивні, енергоефективні та ультраенергоефективні. З’явилась нова інтегрована графіка на базі архітектури Arc, а також окремий нейропроцесор Intel AI Boost NPU для роботи з нейромережами та машинним навчанням. Теоретично він прискорить роботу відповідного програмного забезпечення та може позитивно вплинути на автономність ноутбука.

Процесор має 6 продуктивних ядер з частотою 2,3-5,1 ГГц, 8 енергоефективних 1,8-3,8 ГГц і 2 ультраенергоефективних ядра 1-2,5 ГГц. Максимальна частота графічного прискорювача — 2,35 ГГц, а нейропроцесора — 1,4 ГГц. Підтримується до 22 потоків обчислень. Стандартний рівень TDP становить 45 Вт, максимальний — 65 Вт, короткочасно можливе збільшення до 115 Вт. Оперативної пам’яті 32 ГБ LPDDR5, а як накопичувач встановлено модель Micron 1400 з інтерфейсом PCIe 4.0 x4 на 1 ТБ.

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Для підключення до мережі можна використовувати швидкісний модуль з підтримкою стандарту Wi-Fi 6E, а також мережевий роз’єм через комплектний адаптер. Для підключення периферійних пристроїв використовується Bluetooth 5.2.

Звісно, ми прогнали усі стандартні тести продуктивності на ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405). Але варто зазначити, що поки далеко не всі бенчмарки підтримують та коректно працюють з новими процесорами Intel. В тому числі це стосується AIDA64 та Blender Benchmark. Наприклад, останній побачив графіку Intel Arc, але сам тест завис, тож довелось запускати на ЦП. Але загалом, рівень продуктивності ноутбука досить високий, особливо що стосується процесорних тестів. Тож з усіма робочими задачами ноутбук справляється без проблем. Окрім хіба що 3D-графіки чи відеомонтажу. Хоча якщо з оновленнями Blender отримає підтримку Arc, то може і рендерити буде цілком реально.

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У режимі максимальної продуктивності в офісному бенчмарку PCMark ноутбук набирає 7017 балів. Це дійсно високий показник, як для ультрапортативної моделі.

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При живленні від акумулятора результат PCMark істотно зменшився до 4465 балів. Але при роботі з документами чи браузером цього цілком достатньо.

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SSD-накопичувач Micron 2400 на 1 ТБ не найшвидший накопичувач з інтерфейсом PCIe 4.0 x4. Але швидкість роботи висока: приблизно 5000 Мб/с при зчитуванні та до 3600 Мб/с під час запису інформації.

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Графічний прискорювач Intel Arc дійсно потужніший, ніж попередні інтегровані рішення. Звісно, це не рівень потужних дискретних відеокарт, але результати суттєво вищі, ніж у інших ультрапортативних моделей:

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Заради експерименту ми запустили дві досить вибагливі гри. Оновлену версію Witcher 3 Wild Hunt та Baldur’s Gate 3. Графіка ноутбука виявилась доволі потужною. З використанням технологій масштабування (XeSS та FSR 2) на низьких налаштуваннях графіки можна отримати прийнятні 30+ FPS в нативній роздільній здатності.

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Нагрівання та стабільність роботи

Компоненти ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) охолоджуються активною системою охолодження з одним вентилятором. Ноутбук зовсім тихий при роботі з документами чи браузером, вентилятор чутно лише при високих навантаженнях.

Результати в стрес-тесті AIDA64 вийшли доволі дивними. У продуктивному режимі температура процесора спочатку піднялась аж до 105°, спостерігався короткочасний тротлінг до 21%. Далі, після адаптації системи охолодження, температура знижується до 75°. Середня частота процесора становить близько 2.4 ГГц, максимальна — близько 4,8 ГГц.

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Корпус майже не гріється, а рівень шуму залишається на комфортному рівні.

Безпека

Для швидкого входу у систему, в ASUS Zenbook 14 OLED передбачена інфрачервона камера. Таке рішення використовується вже не перший рік у ноутбуках Zenbook. Працює швидко і точно.

Вебкамера має механічну шторку, тож її не доведеться заліплювати ізострічкою тим, хто боїться стеження. Окрім цього присутній апаратний модуль шифрування Trusted Platform Module (TPM) 2.0.

Вебкамера

Ноутбук отримав вебкамеру з роздільною здатністю FullHD, чого цілком достатньо для відеоконференцій та дзвінків.

Є додаткові функції для відеодзвінків. Шумопоглинання для мікрофонів, динаміків, покращення картинки з камери, розмиття фону, корекція освітлення та відстежування рухів.

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Клавіатура та тачпад

ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) має типову для лінійки повнорозмірну острівну клавіатуру без додаткового цифрового блоку. Кнопки мають повний хід 1,4 мм, крок 19,05 мм та увігнутість 0,3 мм. Розкладка цілком звична, без сюрпризів: довгі Shift та Enter. Стрілки та функціональний ряд зменшені. Кнопка живлення — друга з правого краю функціонального ряду, що має запобігти випадковим натисканням. Є біле підсвічування і функція автоматичного регулювання яскравості. Клавіатура зручна і не потребує часу на звикання.

Тачпад скляний, великих розмірів. Він має приємне покриття з хорошим ковзанням. Чутливість та точність позиціювання на чудовому рівні. Для переважної більшості робочих чи повсякденних задач підключати мишку не доведеться.

Динаміки

Ноутбук має динаміки, що брендовані Harman|Kardon та мають підтримку віртуального об’ємного звучання Dolby Atmos. У налаштуваннях є окремі пресети для музики ігор, фільмів тощо.

Запас гучності доволі хороший, але відмінної якості звучання чекати не варто. Низьких частот мало. Особливо це відчутно на високій гучності. Хоча для перегляду фільмів цілком достатньо.

Автономність

За автономність відповідає великий чотириелементний акумулятор на 75 Вт·год. ASUS стверджує, що ноутбук може працювати до 15.5 годин у збалансованому режимі продуктивності з яскравістю дисплея 150 ніт та активованим, але не підключеним до мережі модулем Wi-Fi. При роботі з документами, браузером, поштою з комфортною яскравістю на рівні 50% та підключенням по Wi-Fi, ноутбук витримує трохи понад 9 годин, тож на робочий день його цілком вистачить.

Для заряджання використовується блок живлення на 65 Вт.. На повне заряджання йде трохи понад дві години. Є підтримка USB-C Easy Charge: ноутбук може заряджатись від пауербанків та сторонніх зарядних пристроїв.