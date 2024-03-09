Найзухваліший (і разом із тим душевний) номінант цьогорічного «Оскара» — інтелектуальна неполіткоректна драмедія «Американське чтиво», яка нарешті говорить про афроамериканців уголос те, що всі ми думаємо, проте не вимовляємо. Якщо ви геть стомилися від надривних драм про расизм; про те, як чорним важко жити; як їх повсюдно пригноблюють і просто так убивають білі копи…, то «Американське чтиво» не лише добряче повеселить, а й щиро поділиться свіжим ковтком найбільш цинічної та найменш фальшивої правди.

Назва «Американське чтиво» / American Fiction Жанр Комедія, драма Режисер Корд Джефферсон У ролях Джеффрі Райт, Трейсі Елліс Росс, Ісса Рей, Стерлінг К. Браун, Джон Ортіс, Еріка Александер, Леслі Уггамс, Адам Броуді, Кіт Девід, Майра Лукреція Тейлор Студія MGM Хронометраж 1 година 57 хвилин Рік 2023 Сайт IMDb

Головний герой фільму — доктор літературознавчих наук, письменник і викладач Телоніус Еллісон (Джеффрі Райт), котрого близькі й не дуже знайомі звуть просто Монк. Історія розпочинається зі сцени на лекції. Учитель (темношкірий) пише на дошці назву роману, про який йтиметься на уроку, і вона включає слово «ніґґер». «Це неправильно!» — підіймається обурена студентка (біла). «Та ні, тут все правильно написано, з двома «ґ», — іронічно парирує викладач, а далі намагається пояснити, що південноамериканська література по самі вінця кишить цим словом, і це нормально у заданому контексті. Проте ображена і розгнівана дівчина вибігає з аудиторії, а Монка (який до того ще якось запитав німецького студента щодо наявності нацистів у його родоводі) відправляють у безстрокову відпустку власним коштом.

З письменництвом теж не клеїться. Надто розумні романи Монка пишуться довго, публікуються важко, продаються погано. Від останнього рукопису відмовилися майже усі видавництва, розуміючи, що це буде черговий комерційний провал. До того ж видавці дорікають, що його книги «нечорні» чи «недостатньо чорні», а від чорного автора потрібна «чорна література», котра нині в тренді, тоді як Монк не лише заперечує існування «чорної літератури» (і відповідно «чорної культури»), а й загалом заперечує поняття раси, бо, на його думку, у сучасному цивілізованому світі немає літератури білої та чорної, немає білої та чорної культури, немає зрештою чорної та білої раси, а є натомість література якісна і погана, культура низька і висока, люди освічені та невігласи.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Тим часом фурор викликає роман молодої темношкірої письменниці Синтари Голден, яка пише про типових чорних з чорних гетто, котрі зростають у нетрях, виховуються вулицею, штовхають наркоту, гинуть у перестрілках, читають реп, носять позолочені ланцюжки й снепбеки та «базарять» переважно вигуками замість повноцінних речень типу «гей, а, чо, бро». Медіапростір від нової книжки на вухах стоїть, адже вона «така брутальна, така жива, така справжня». А Монк перебуває у шоці, збентеженні, розчаруванні та заздрощах. І якось томливого вечора під псевдонімом нашвидкуруч пише дикий витвір навмисно стереотипної уяви під назвою «Моя патологія» (з навмисно грубою помилкою у слові «патологія», адже «чорні безграмотні») про бандюків, розбірки, стрілянину…, який зрештою стає кричущим літературним феноменом, а Монку за ту писанину настільки соромно, що він навіть змінює назву книжки на прямолінійне «Гівно» і змушений ховатися за вигаданим альтер его такого собі «автора з народу», який чорніше чорного, відсидів за убивство і тепер, написавши ці «відчайдушні, вирвані з самого серця» мемуари, не може явити фанатам своє обличчя, бо переховується від ФБР.

Цікаво, що саме насправді є патологічним, себто відхиленим від норми? Впертий стереотип, що чорна раса саме така, неодмінно кримінальна, репана і темна; чи сам Монк, який різко не вписується (і категорично вписуватися не хоче) у задане кліше?.. До речі, коли йому випадає можливість поговорити з Синтарою Голден, він її запитує: «Чому ти написала, що чорні такі? Адже сама навчалася у престижному коледжі, закінчила першокласний ВНЗ, маєш у суспільстві поважний статус…» — «Бо читачі хочуть читати ось це». Іншими словами, білі читачі хочуть читати про злиденність чорних, щоб усвідомлювати, що їхня допомога нещасним чорним украй важлива і відчувати таким чином спокуту за минулі гріхи; а чорні читачі хочуть підтримувати цей тренд, бо без нього не вдасться експлуатувати комплекс білої провини.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Джеффрі Райт віртуозно відігрує вимушене роздвоєння героя на скептичного професора, котрий дозволяє собі висміювати навіть такий болючий і недоторканий американський штамп, як смерть безневинного чорного від рук білого поліцейського-расиста, і маргінала, що типу перебуває поза системою і є безкомпромісним рупором безправної кольорової спільноти. Очевидно, це така іронічна алюзія на класичне літературне допельгенгерство епохи романтизму, котре передбачало наявність у скромного ліричного героя темного (у цьому випадку темного і фігурально, і буквально) двійника. І так само як допельгенгер обов’язково віддзеркалював потаємну, приховану сутність протагоніста, автор «Гівна» так чи інакше відображає глибоко замасковану, чи забуту рудиментарну природу Монка.

«Американське чтиво» паралельно із чесною і водночас сатиричною рефлексією щодо горезвісної чорно-білої американської історії розповідає зворушливу сімейну історію, в якій немолодий професор ховає раптово померлу сестру, шукає спільну мову з легковажним братом-геєм-гедоністом і піклується про стару матір, у котрої прогресує Альцгеймер. І ми бачимо, як стара жіночка з нейродегенеративним захворюванням несподівано (чого раніше, при здоровому глузді не робила) виказує гидкі расизм і гомофобію: «Слава богу, твоя нова подружка не біла», «Я завжди знала, що мій син не педераст». «Вона не розуміє, що каже», — ніяковіє за матір Монк.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Але здається, хвора на деменцію матір героя — не просто драматичний сюжетний відступ, а промовиста метафора: у сучасному цивілізованому соціумі расизм, гомофобія, сексизм… — не константні явища, а прояви відхиленого від нормального функціонування розуму недоумства. Відповідно сучасній культурі вже не треба нахрапом культивувати чорну ментальність, гомофілію і фемінізм як методи боротьби з недоумками. Ми ж не боремося зі хворими на Альцгеймер, ми просто на їх слова не зважаємо.