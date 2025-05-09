ЗСУ шукають ШІ-фахівців із досвідом в обробці даних та робототехніці

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Збройні Сили України шукають спеціалістів зі штучного інтелекту. Про це йдеться в дописі Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Ви розробляєте нейронні мережі, працюєте з великими даними або створюєте інтелектуальні системи? Ваш досвід може стати критично важливим для збереження життя та здоров’я захисників і захисниць України!" – сказано в повідомленні.

Наразі шукають ШІ-фахівців, які мають практичний досвід у галузях штучного інтелекту, машинного навчання, обробки даних або робототехніки; готові вирішувати нестандартні завдання в умовах війни; хочуть долучитися до інноваційних проєктів у ЗСУ.

Серед пріоритетних напрямків роботи:

· розробка та впровадження рішень зі штучного інтелекту;

· автоматизація систем управління та аналізу;

· програмування інтелектуальних систем;

· R&D і тестування ШІ-прототипів;

· інтеграція ШІ-рішень у військову інфраструктуру.

Резюме слід надсилати за адресою [email protected]. У ньому треба вказати: рівень освіти (цивільну та військову, якщо є); військове звання та підрозділ (для тих, хто вже проходить військову службу); володіння мовами; технічні навички та проєкти, пов’язані з ШІ; досвід роботи у сфері штучного інтелекту або суміжних галузях.

За інформацією Генштабу, після розгляду резюме з кандидатами зв’яжеться представник ЗСУ для обговорення наступних кроків та можливостей проходження військової служби у відповідних підрозділах.