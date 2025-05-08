Євросоюз виділить 1 млрд євро на закупівлю української зброї

Про це у Варшаві під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу заявила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин й політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Укрінформ.

"Завтра ми їдемо в Україну (до Львова - ред.), і будемо готові надати 1 мільярд євро для української оборонної промисловості. Це дуже важливо для України. Також завтра ми дамо остаточне політичне ухвалення для створення Трибуналу з воєнних злочинів та злочину агресії. Не буде жодної безкарності, буде відповідальність за злочини, що були скоєні, також для тих, хто у дійсності розпочав цю війну, - зазначила Каллас.

Ймовірно, йдеться про виділення на виробництво української зброї 1 млрд євро з доходів від заморожених російських активів, про що у квітні повідомляла посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. У 2024-му році Євросоюз таким чином виділив на закупівлю української зброї 400 млн євро.

Раніше єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Євросоюз може подвоїти військову допомогу Україні у 2025-му році, надавши велике замовлення нашим заводам, які виробляють зброю вдвічі дешевше, ніж західні оборонні корпорації.

Загалом західні партнери вже профінансували замовлення української зброї на понад 1,5 млрд дол.