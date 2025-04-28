SIPRI: Україна в 2024-му витратила на війну $64,7 млрд, росія – понад удвічі більше

Військові витрати України в 2024 році порівняно з 2023 роком збільшилися на 2,9% і досягли $64,7 млрд. Це еквівалентно 43% військових витрат росії і 54% від загальних витрат українського уряду. Про це сказано у звіті незалежного міжнародного інституту SIPRI.

"Україна мала чи не найвищий військовий тягар у світі: її військові витрати як частка ВВП становили 34% у 2024 році порівняно з 37% у 2023 році. У 2024 році всі податкові надходження України були повністю поглинуті військовими витратами, тоді як усі невійськові соціально-економічні витрати фінансувалися за рахунок іноземної допомоги", – йдеться у документі.

У звіті SIPRI сказано, що торік Україна отримала щонайменше $60 млрд військової фінансової допомоги, головним чином від США, а також від Німеччини та інших європейських країн.

"SIPRI включає військову допомогу в оцінку витрат країни-донора, а не країни-бенефіціара, а це означає, що ці $60 млрд не включені в загальну суму для України. Якби вони були включені, військові витрати України у 2024 році становили б $125 млрд, що зробило б її четвертим найбільшим витрачальником у світі", – додали фахівці інституту.

У документі також вказано, що згідно з початковим бюджетом на 2024 рік, Україна планувала спрямувати 74% військового бюджету на виплати особовому складу та 23% на закупівлю і ремонт військової техніки.

"Наприкінці липня 2024 року до бюджету були внесені зміни, які збільшили військові витрати майже на $13,5 млрд, причому понад половина додаткової суми було спрямовано на збільшення фінансування зарплат і допомоги сім'ям загиблих або поранених військовослужбовців", – написано у звіті.

Водночас у документі SIPRI вказано, що військові витрати росії за підсумками минулого року досягли $149 млрд. Порівняно з попереднім роком цей показник збільшився на 38%. Військові витрати агресора торік становили 7,1% ВВП країни.