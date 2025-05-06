"Укроборонпром" показав 120-мм міни власного виробництва

АТ "Укроборонпром" показав фотографії 120-мм мін з власного заводу у відповідь на запит "Оборонки".

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120мм міни виробництва "Укроборонпрому"

Останні дні мережі з'явились нові фотографії неякісних мінометних мін, які нібито виробив "Укроборонпром". У відповідь на запитання "Оборонки", чи є ці міни продукцією компанії, в УОП це заперечили.

Фотографія невідомих неякісних 120-мм мінометних мін

"Маркування та колір наявних на світлині боєприпасів не відповідають маркуванню та кольору 120-мм мінометних мін виробництва підприємств Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Отже, компанія та її підприємства не мають жодного відношення до зафіксованих на фото мін. По відповідним виробам "Укроборонпрому" за останній рік рекламацій від військових не надходило", – відповіли "Оборонці" в УОП.

Нагадаємо, що у 2024-му році стався скандал із постачанням бракованих мін на фронт. Тоді виявилось, що одне з державних оборонних підприємств, яке не входить до складу "Укроборонпрому", відвантажило військовим десятки тисяч боєприпасів з неякісними комплектуючими, а також зірвало терміни постачання боєприпасів за контрактом із Міноборони.



Зараз Мінстратегпром відзвітував про заміну всіх бракованих мін, а керівництво заводу затримала СБУ.