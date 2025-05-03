Український безпілотний катер вперше в історії збив російський літак

Біля порту Новоросійськ українські надводні безпілотники, оснащені авіаційними ракетами Р-73, уразили російський винищувач Су-30, передає Головне управління розвідки (ГУР) та низка російських воєнкорів.

"Історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura. Багатоцільовий винищувач держави-агресора росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів,спалахнув у повітрі та зрештою впав у море — на дно володінь безжального “Нептуна”, – повідомили в ГУР.

Скріншот поста російського пропагандиста Рибаря

Про встановлення на безпілотні катери MAGURA радянських ракет повітря-повітря Р-73 з інфрачервоною системою наведення ще минулого року офіційно повідомило Головне управління розвідки. Завдяки цьому у грудні оператори знищили перші повітряні цілі – два російських гелікоптери Ми-8.

Радянська ракета Р-73 стоїть на озброєнні у кількох десятків країн світу. Початково вона розроблена для запуску з радянських винищувачів, але згодом її адаптували для запуску з землі та морських платформ. Ще до початку великої війни українські підприємства заявляли про освоєння ремонту та модернізації цих ракет.