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Український безпілотний катер вперше в історії збив російський літак

Український безпілотний катер вперше в історії збив російський літак
Богдан Мірошниченко Оглядач оборонної промисловості. Головний редактор "Оборонки".
3 травня, 12:18
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Біля порту Новоросійськ українські надводні безпілотники, оснащені авіаційними ракетами Р-73, уразили російський винищувач Су-30, передає Головне управління розвідки (ГУР) та низка російських воєнкорів.  

"Історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura. Багатоцільовий винищувач держави-агресора росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів,спалахнув у повітрі та зрештою впав у море — на дно володінь безжального  “Нептуна”, – повідомили в ГУР.

Скріншот поста російського пропагандиста Рибаря
Скріншот поста російського пропагандиста Рибаря

Про встановлення на безпілотні катери MAGURA радянських ракет повітря-повітря Р-73 з інфрачервоною системою наведення ще минулого року офіційно повідомило Головне управління розвідки.  Завдяки цьому у грудні оператори знищили перші повітряні цілі – два російських гелікоптери Ми-8.

Радянська ракета Р-73 стоїть на озброєнні у кількох десятків країн світу. Початково вона розроблена для запуску з радянських винищувачів, але згодом її адаптували для запуску з землі та морських платформ. Ще до початку великої війни українські підприємства заявляли про освоєння ремонту та модернізації цих ракет.

Ракета Р-73
Ракета Р-73
Ракети безпілотники Росія Морські дрони
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