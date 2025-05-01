В Україні запустили серійне виробництво 30-км котушок для оптоволоконних FPV-дронів

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Українські котушки на 25 і 30 км для оптоволоконних FPV-дронів компанії 3DTech успішно пройшли внутрішні випробування та запущені в серійне виробництво. Про це повідомляє Defence Express.

На початок травня також плануються тестування для кодифікації виробу та наступного допуску до використання у Збройних Силах України.

У компанії кажуть, що їхня продукція – це перша серійна 30-км котушка в Україні. Водночас гендиректор 3DTech Олексій Жулінський додав, що виробництво та намотка всіх котушок компанії повністю локалізована в Україні – ведуться закупівлі лише сировини.

Він також розповів, що готові котушки китайського виробництва часто мають заводський брак – його дуже складно виявити. Натомість намотка котушки в Україні дає змогу контролювати якість виробу на всіх етапах виробництва. Відповідно це суттєво зменшує кількість обривів під час використання військовими на фронті.

У компанії також зазначили, що ще в січні їхні оптоволоконні дрони "Хижак REBOFF" пройшли успішні випробування з метою кодифікації. Тепер вироби отримали власні коди, а темпи їхнього виробництва мають становити 1 тис. виробів на місяць.

Раніше Міністерство оборони повідомило, що в Україні допустили до експлуатації близько 40 дронів на оптоволокні.