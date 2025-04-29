Українська система DELTA зацікавила союзників, одна з країн НАТО подала запит на експорт

Одна з країн НАТО офіційно звернулася до України з запитом на експорт системи DELTA. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю Армія ТБ, пише DOU.

Назву країни поки не розкривають, але відомо, що вона серйозно допомагає Україні озброєнням. Наразі ведеться робота над моделлю експорту. Щойно буде укладена міждержавна угода, про це повідомлять публічно.

Водночас підполковник Центру інновацій Міноборони та начальниця одного з відділів розробки системи DELTA Єлизавета Бойко зазначила, що у країн-партнерів такі системи почали з’являтися ще в 90-х роках. Зараз вони вже застаріли, а їхнє оновлення та підтримка вимагає суттєвих фінансових і людських ресурсів.

"Ми в 2016 році вирішили створити систему з нуля на нових технологіях. Зараз це нам дає можливість ефективно покращувати функціональність системи, що робить її привабливою для партнерів. Також у нас немає проблеми з пошуком розробників, які можуть покращити модулі DELTA і впровадити нові функції", – пояснила Єлизавета Бойко.

DELTA – це екосистема модулів, які надають українським військовим перевагу. Її ключовий модуль – Deltamonitor – цифрова карта, яка в реальному часі дає змогу бачити позиції своїх і ворожих сил. Військові можуть працювати з нею онлайн або, за потреби, друкувати карти та звіти. Це зручно для тих, хто звик користуватися паперовими матеріалами.

Система об'єднує інформацію з сенсорів, радарів, трекерів і дронів, які автоматично відображаються на карті. У DELTA також є захищений чат для верифікованих користувачів і платформа відеоаналізу поля бою – в одній системі можна переглядати трансляції з дронів і камер, а ворожу техніку підсвічує вбудований ШІ.

"Ми створили нові модулі, які ще ніколи не використовувалися в НАТО. Бо ще ні в кого не було таких високотехнологічних війн на території. Наприклад, ніхто ніколи не воював такою кількістю дронів і нікому не треба було планувати вильоти дронів, залучення екіпажів", – додала Єлизавета Бойко.

Для планування ударів у системі створили модуль TargetHub. Він дозволяє позначити ціль на мапі, тож інші бачать, що атаку вже заплановано. Це допомагає уникнути дублювання ударів по одній цілі та не залишати поза увагою другорядні об’єкти.