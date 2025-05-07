Снаряди для України: "Чеську ініціативу" хвалять за ефективність, але критикують через затримки в постачанні

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Попри заявлений успіх "Чеська ініціатива" з придбання артилерійських снарядів для України зазнає критики. Журналісти з України ("Схеми", проєкт Радіо Свобода), Чехії (Investigace.cz) та Нідерландів (The Investigative Desk та Follow The Money) об'єдналися, щоб перевірити звинувачення на адресу програми.

Серед закидів – буцімто "низька" якість снарядів. У серпні 2024-го чеські посадовці отримали листи про нібито передчасну детонацію 155-мм снарядів через несправні підривники. Проте автори не надали доказів цим твердженням.

Чеська координатори ініціативи повідомили журналістам, що не отримували від українських посадовців подібних скарг. Водночас представники медіа встановили, що інформація про браковані снаряди можуть бути частиною кампанії з дезінформації програми, ймовірно, з боку росії.

Частина критики стосується затримки в постачанні. Попри анонсовані українській стороні графіки снаряди подекуди приїжджають із запізненням – це може впливати на планування військових операцій.

Проте один із співрозмовників української оборонної галузі пояснив журналістам, що з огляду на особливості збройового виробництва дотримуватися графіку "майже нереально".

Ініціативу також критикують "чеськоцентричність". Снаряди закуповують виключно компанії-посередники з Чехії, обрані без публічних тендерів та оприлюднення критеріїв відбору.

Формально їх начебто погоджували з українським Міноборони, хоча у відомстві це заперечили. Крім того, деякі з обраних компаній пов’язані з чеськими посадовцями, що викликає підозри в конфлікті інтересів.

Водночас до закидів потрапила комісія посередників – вона, як стверджується, щонайменше у чотири рази вища порівняно з тією, яку беруть українські державні закупівельники. За інформацією інформованих джерел узгоджена комісія п'яти компаній-учасниць "Чеської ініціативи" становить до 13%. В українських державних закупівельників цей показник до 3%.

Проте обізнане джерело пояснює, що посередники мають право на комісію, адже вони беруть на себе більшу відповідальність. Крім того, частина грошей йде на так звані додаткові витрати, які забезпечують доставку боєприпасів.

Водночас як чеська, так і українська влада вважають, що попри деякі недоліки, "Чеська ініціатива" допомогла зміцнити обороноздатність України. Її особливість – можливість закуповувати боєприпаси в країнах, які не хочуть публічно афішувати свою підтримку України.

Це те, що відрізняє програму від ініціативи ЄС із закупівлі 1 млн снарядів для України. Вона обмежувалася внутрішнім ринком Євросоюзу і зіткнулася з браком припасів та сировини для їхнього виробництва.

За інформацією журналістів, серед 16 країн-донорів, які публічно оголосили про фінансування "Чеської ініціативи" в 2024 році, найбільші суми вклали: Німеччина (575 млн євро), Нідерланди (250 млн євро), Бельгія (200 млн євро). Станом на липень 2024 року внесок Чехії оцінювався у близько 34 млн євро.

До слова, нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в 2025 році очікує отримати 1,8 млн артилерійських снарядів у межах реалізації "Чеської ініціативи".