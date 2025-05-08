Стало відомо, скільки ракет Х-101 планує виготовити росія в 2025 році

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Росія планує значне збільшення виробництва крилатих ракет Х-101 у 2025 році, що викликає серйозне занепокоєння серед міжнародної спільноти. За даними розслідування, опублікованого 24 Каналом, кремль має намір виготовити 633 ракети Х-101 у 2025 році та ще 223 одиниці у 2026-му.

Розслідувачі отримали документи, які засвідчують, що російський оборонний холдинг "ТРВ-инжениринг" відіграє ключову роль у закупівлі компонентів для виробництва цих ракет.

Відомо, що росія стикається з дефіцитом електронних деталей через санкції, але активно шукає альтернативні шляхи постачання, зокрема через Китай та Білорусь.

Згідно з отриманими даними, виробництво Х-101 зросло з 56 одиниць на рік в 2021 році до 50 на місяць у 2025 році. Це стало можливим завдяки роботі заводів у три зміни та використанню контрабандних деталей. Водночас, частина ракет може бути бракованою або знищеною ЗСУ під час атак на російські військові об'єкти.

Експерти наголошують, що такі темпи виробництва можуть свідчити про підготовку росії до нових етапів війни, включаючи можливі удари по країнах Балтії, які входять до НАТО.

Очікується, що західні країни продовжать посилювати санкції, щоб обмежити доступ кремля до критичних компонентів для озброєння.