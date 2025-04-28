Через масове застосування FPV-дронів на фронті значно розширилася "сіра зона"

Редакторка розділу IT-бізнес на Mezha.Media. Загальний досвід роботи – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Сучасна війна все менше схожа на традиційні піхотні бої, вона перетворюється на протистояння дронів та далекобійних ударних систем. Про це заявив головний сержант батальйону безпілотних систем 24 окремої механізованої бригади Юрій "Лис" в ефірі телемарафону "Єдині новини", пише АрміяInform.

"Якщо ще рік тому сіра зона складала приблизно від 500 метрів до 2 кілометрів, то зараз вона розширилася до 5-6 кілометрів, а на деяких напрямках навіть до 7 кілометрів", – зазначив він.

За словами головного сержанта, в повітрі щохвилини перебуває приблизно 50 різних БПЛА – як розвідувальних, так і ударних. Це стосується як українських, так і ворожих дронів.

Юрій "Лис" зауважив, що росіяни також активно нарощують власні безпілотні спроможності та частково копіюють тактику українських військових щодо збиття БПЛА та мінування.

"Зараз війна більше нагадує не бій піхоти чи бронетехніки, а далекобійну дистанційну боротьбу. Відстані зросли, kill-зони збільшилися", – підкреслив головний сержант.

Він також розповів, що ворог дедалі частіше застосовує мотоцикли, квадроцикли та легку техніку з метою прориву зон, які контролюють українські дрони.

"Дійсно, росіяни стараються максимально розосереджувати свої сили, вдаються до піхотних штурмів або штурмів за допомогою мотоциклів, квадроциклів, легкої техніки. Сам рельєф району Часового Яру не дуже сприятливий для використання важкої техніки", – пояснив Юрій "Лис".

Він додав, що це є великою проблемою для українських підрозділів безпілотних систем, оскільки йдеться про мобільні групи, які треба постійно фіксувати і щодо яких необхідно застосовувати велику кількість ударних дронів. Проте українська тактика розвідки, нанесення вогневих уражень і мінування шляхів дає свої результати. Попри нову тактику росіян, ситуація залишається під контролем українських військових.