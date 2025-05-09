Rheinmetall і ICEYE запускають спільне виробництво супутників у Німеччині

Німецький оборонний концерн Rheinmetall спільно з виробником супутників ICEYE оголосили про створення нового підприємства для виробництва космічних апаратів. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на сайт Rheinmetall. У межах цієї угоди Rheinmetall стане мажоритарним акціонером, володіючи 60% акцій, тоді як ICEYE матиме 40%.
Виробництво супутників буде розташоване в межах космічного кластеру Rheinmetall у Німеччині, зокрема на заводі в Нойсі. Спершу компанія зосередиться на створенні супутників із синтезованою апертурою (SAR), а згодом розширить виробництво й на інші космічні рішення. Запуск серійного виробництва запланований на II квартал 2026 року.
У 2024 році Rheinmetall та ICEYE вже співпрацювали у сфері супутникових технологій, забезпечуючи Україну розширеним доступом до супутникових даних. У межах цієї угоди українська розвідка отримала можливість використовувати супутникові знімки російських військових об’єктів, що значно посилило її аналітичні можливості.
Як відомо, в 2022 році фонд Сергія Притули купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я ICEYE для української армії за 600 млн грн, зібраних українцями.