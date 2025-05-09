Rheinmetall і ICEYE запускають спільне виробництво супутників у Німеччині

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall спільно з виробником супутників ICEYE оголосили про створення нового підприємства для виробництва космічних апаратів. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на сайт Rheinmetall. У межах цієї угоди Rheinmetall стане мажоритарним акціонером, володіючи 60% акцій, тоді як ICEYE матиме 40%.

Виробництво супутників буде розташоване в межах космічного кластеру Rheinmetall у Німеччині, зокрема на заводі в Нойсі. Спершу компанія зосередиться на створенні супутників із синтезованою апертурою (SAR), а згодом розширить виробництво й на інші космічні рішення. Запуск серійного виробництва запланований на II квартал 2026 року.

У 2024 році Rheinmetall та ICEYE вже співпрацювали у сфері супутникових технологій, забезпечуючи Україну розширеним доступом до супутникових даних. У межах цієї угоди українська розвідка отримала можливість використовувати супутникові знімки російських військових об’єктів, що значно посилило її аналітичні можливості.

Супутникові знімки російських військових об’єктів, надані українській розвідці. ГУР МО України

Як відомо, в 2022 році фонд Сергія Притули купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я ICEYE для української армії за 600 млн грн, зібраних українцями.