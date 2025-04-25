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UKRTAC представив новий штурмовий костюм із балістичним захистом

UKRTAC представив новий штурмовий костюм із балістичним захистом
Євгенія Губіна Редакторка розділу IT-бізнес на Mezha.Media. Загальний досвід роботи – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
25 квітня, 16:11
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Українська компанія UKRTAC створила штурмовий костюм Assault. Розробку показала Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDIA), учасником якої є виробник.

Костюм створено з урахуванням потреб сучасного піхотинця в зоні активних бойових дій. Його основна мета – забезпечити максимальний рівень захисту без надлишкової ваги та об’єму, зберігаючи високу маневровість та функціональність.

"Костюм важить лише 6,5 кг у повній комплектації та оснащений 3D-системою вентиляції, D-кільцями та фурнітурою Velcro, що дозволяє швидко скидати елементи амуніції у разі потреби. Усі компоненти сконструйовані з урахуванням балансу між ергономікою, зносостійкістю та бойовою ефективністю", – йдеться в повідомленні NAUDI.

В окремому повідомленні UKRTAC сказано, що у конструкції використане балістичне покриття у вакуумних пакетах. Це подовжує термін служби амуніції та захищає від ефекту гідроудару в разі намокання. Костюм доступний у двох версіях і кольорах.

Зброя Україна NAUDI UKRTAC
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