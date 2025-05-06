Мінстратегпром показав далекобійний безпілотник FP-1, який летить до 1600 км

Далекобійний дрон FP-1 показали на заході, присвяченому Дню піхоти, на якому побував журналіст "Оборонки".

На стенді вказано, що безпілотник FP-1 призначений для ураження ворога на стратегічній глибині. Він здатен нести бойову частину до 120 кг та летіти на відстань до 1600 км. Ймовірно, вага бойової частини корелюється із відстанню, яку має подолати дрон.

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"Цей дрон уже виробляється в дуже великій кількості, є чималий інтерес партнерів. Цей виріб народився в Україні та був дуже швидко масштабований. Це ще одна річ, якою ми можемо поділитись із нашими партнерами", – сказала заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.

Нагадаємо, що минулого року президент Зеленський наказав виробити в цьому році 30 тисяч далекобійних дронів. За даними "Оборонки", їх контрактація почалась ще восени 2024 року.