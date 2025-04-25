Міноборони показало бойового робота Droid TW зі штучним інтелектом

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Міністерство оборони показало наземний роботизований комплекс Droid TW, який надає вогневу підтримку підрозділам Сил оборони України. Його основна відмінність від багатьох інших платформ у тому, що комплекс одразу був спроєктований та створений для виконання розвідувальних та ударних місій.

Крім того, в системи Droid TW інтегровано штучний інтелект для розпізнавання живої сили противника. Він дозволяє підвищити ефективність вогневої підтримки та спостереження завдяки дистанційному керуванню та автономності у складних бойових умовах.

За інформацією МОУ, розробка Droid TW розпочалася кілька років тому. У 2023 році відбулися перші польові тести, а в грудні 2024-го платформу було кодифіковано для постачань у ЗСУ.

"Перші моделі Droid TW були створені на базі кулемета Browning калібром 12.7 мм. Сьогодні модельну лінійку розширили за рахунок кулемета калібром 7.62 мм. Залежно від модифікації боєкомплект може складати 480 або 1 000 набоїв, які вражають живу силу або техніку ворога на відстані до 1 км", – зазначили в Міноборони.

Роботизовану платформу можна використовувати як вдень, так і вночі. Її оснащено тепловізором з можливістю вибору різних режимів відображення на моніторі оператора. Дальність виявлення цілі вдень – до 1,5 км, вночі – до 1 км.

Міноборони

"Додаткове обладнання дозволяє виявляти, розпізнавати та супроводжувати цілі в автономному режимі. Також комплекс має систему балістичного розрахунку для підвищення точності вогню. Його обладнання підтримує військові системи зв’язку, а також технології Starlink та LTE", – пояснили у відомстві.

Платформу можна транспортувати у кузові пікапа або на причепі. Розгортання у бойовий стан відбувається буквально за 5 хвилин. Після цього завдяки дистанційному керуванню через планшет або геймпад Droid TW готовий нищити ворога.

Нагадаємо, що одна з ключових відмінностей наземних дронів від повітряних в тому, що вони переносять значно більше корисного навантаження – йдеться про сотні кілограмів.

Попри переваги роботоплатформ Україна зараз масово не застосовує їх проти росіян. Серед головних причин – більшість роботів ще технологічні сирі, крім того армія ще не навчилася ними ефективно користуватися.