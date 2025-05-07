У Польщі розробили медичну версію Oncilla – бронемашини на базі українських технологій

Польська компанія Mista продемонструвала на виставці Defence24 Days у Варшаві медичну версію бронемашини Oncilla для швидкої та безпечної евакуації поранених бійців. Про це повідомляє "Мілітарний".
Внутрішній простір Oncilla-Е адаптовано до потреб медичного персоналу. Бронемашина здатна перевозити двох медиків, двох лежачих або кількох сидячих поранених.
За інформацією видання, броньовані санітарні машини можуть рухатися обстрілюваними маршрутами, де цивільний транспорт не здатен пройти. Машина відповідає стандартам захисту рівня 2 за STANAG 4569 – він забезпечує захист від куль та уламків.
Додамо, що бойова бронемашина Oncilla є ліцензованою версією української броньованої машини "Дозор-Б", яку виготовляє польська Mista. Першу бронемашину зібрали в Україні, а потім виробництво було розгорнуто в Польщі.
Збройні сили та Національна гвардія України використовують ці бронеавтомобілі під час бойових дій. Вони також надходили на озброєння підрозділів ГУР МО. Видання не виключає, що Oncilla-E теж постачатимуться Силам оборони України.
Польська компанія також пропонує інші модифікації Oncilla. Серед них: командно-штабний транспортний засіб, стандартна розвідувальна машину та варіанти для хімічної та радіологічної розвідки.