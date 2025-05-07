У Польщі розробили медичну версію Oncilla – бронемашини на базі українських технологій

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Польська компанія Mista продемонструвала на виставці Defence24 Days у Варшаві медичну версію бронемашини Oncilla для швидкої та безпечної евакуації поранених бійців. Про це повідомляє "Мілітарний".

Внутрішній простір Oncilla-Е адаптовано до потреб медичного персоналу. Бронемашина здатна перевозити двох медиків, двох лежачих або кількох сидячих поранених.

Медична бронемашина Oncilla-E від компанії Mista на виставці у Варшаві "Мілітарний"

За інформацією видання, броньовані санітарні машини можуть рухатися обстрілюваними маршрутами, де цивільний транспорт не здатен пройти. Машина відповідає стандартам захисту рівня 2 за STANAG 4569 – він забезпечує захист від куль та уламків.

Додамо, що бойова бронемашина Oncilla є ліцензованою версією української броньованої машини "Дозор-Б", яку виготовляє польська Mista. Першу бронемашину зібрали в Україні, а потім виробництво було розгорнуто в Польщі.

Медична бронемашина Oncilla-E від компанії Mista на виставці у Варшаві "Мілітарний"

Збройні сили та Національна гвардія України використовують ці бронеавтомобілі під час бойових дій. Вони також надходили на озброєння підрозділів ГУР МО. Видання не виключає, що Oncilla-E теж постачатимуться Силам оборони України.

Польська компанія також пропонує інші модифікації Oncilla. Серед них: командно-штабний транспортний засіб, стандартна розвідувальна машину та варіанти для хімічної та радіологічної розвідки.