Сейм Литви підтримав вихід із Конвенції про заборону протипіхотних мін

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У Литві Сейм ухвалив рішення денонсувати Оттавську конвенцію про заборону використання протипіхотних мін. Рішення підтримали 107 депутатів, троє утрималися. Про це пише "Укрінформ" із посиланням на LRT.

Міністерство оборони Литви повідомило про рішення денонсувати Конвенцію про протипіхотні міни на регіональному рівні ще в березні. У квітні цей крок підтримав парламентський Комітет із нацбезпеки та оборони Литви.

Денонсація конвенції набуде чинності через шість місяців після ухвалення відповідного рішення.

Міністерство оборони Литви раніше заявляло, що від часу приєднання до конвенції безпекова ситуація в регіоні значно ускладнилася, а військова загроза для сусідніх із росією країн посилилася.

Нагадаємо, що Литва ратифікувала конвенцію щодо повного усунення протипіхотних мін у 2003 році. Міжнародна угода зокрема забороняє використання, накопичення запасів, виробництво та передачу протипіхотних мін.

Конвенція набула чинності у березні 1999 року. Україна підписала її у грудні 1999 року, а в 2005-му документ ратифікувала Верховна Рада. Між тим учасниками угоди не є 32 країни світу, зокрема США, Китай та росія.