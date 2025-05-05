Китай використовує ШІ DeepSeek для розробки новітніх військових літаків — ЗМІ

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Китай застосовує власну платформу штучного інтелекту DeepSeek для проєктування нових бойових літаків. Про це повідомляє South China Morning Post, посилаючись на головного конструктора Шеньянського інституту авіаційного проєктування Ван Юнціна, який працює в підрозділі державної корпорації Aviation Industry Corporation of China.

"Технологія вже демонструє значний потенціал, відкриваючи нові підходи та ідеї для майбутніх досліджень і розробок у сфері авіації та космосу", — зазначив Ван.

Він також додав, що команда проводить глибокі дослідження великих мовних моделей, щоб вирішувати "складні завдання, засновані на практичних потребах".

"Це важливий крок, який визначає подальший напрямок розвитку авіакосмічної галузі", — підкреслив він.

Ван працює в інституті понад 40 років і брав участь у створенні багатьох винищувачів, зокрема багатоцільового J-15 Flying Shark для ВМС та J-35.

За словами Вана, штучний інтелект також використовується для автоматизації рутинних перевірок, щоб дослідники могли зосередитися на важливіших завданнях.