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В ОАЕ тестують новітній ударний дрон JENIAH UCAV зі штучним інтелектом

В ОАЕ тестують новітній ударний дрон JENIAH UCAV зі штучним інтелектом
Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
7 травня, 09:34
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Об’єднані Арабські Емірати активно розвивають власні військові технології і новий ударний дрон JENIAH UCAV компанії EDGE Group є черговим підтвердженням цього курсу. Апарат презентували на міжнародній виставці IDEX 2025 в лютому 2025 року і наразі компанія готує доопрацьовану версію бойового безпілотника, повідомляє Армія Inform.

Бойовий дрон JENIAH UCAV розробляється, як платформа з низькою спостережуваністю, що дозволяє йому ефективно виконувати бойові завдання в умовах високої загрози та низької якості зв'язку. Особливістю JENIAH є інтеграція штучного інтелекту, який допомагає в ухваленні рішень, навігації та ідентифікації цілей.

Ударний дрон JENIAH UCAV в різних проєкціях
Ударний дрон JENIAH UCAV в різних проєкціях
EDGE

Дрон оснащений реактивним двигуном і здатний розвивати максимальну швидкість понад 1000 км/год, а його крейсерська швидкість сягає 0,7 Маха. Безпілотник має розмах крил 7 метрів, довжину 11 метрів, а його максимальна злітна вага складає 4000 кг.

JENIAH UCAV здатний нести до 480 кг корисного навантаження, включаючи керовані боєприпаси, розвідувальне обладнання та системи радіоелектронної боротьби. Він може діяти самостійно або у складі групи безпілотників, а також взаємодіяти з пілотованими літаками. Його конструкція оптимізована для зниження радіолокаційної помітності, що підвищує ефективність у бойових умовах.

В EDGE Group наголошують, що цей ударний дрон повністю розроблено та спроєктовано в ОАЕ. Компанія продовжує тестування JENIAH UCAV, оцінюючи його продуктивність та можливості для міжнародного ринку.

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