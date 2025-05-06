До 10% зброї для фронту купують волонтери – Українська Рада Зброярів

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

До 10% оборонних закупівель становлять волонтерські. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів виконавчий директор Української Ради Зброярів Ігор Федірко.

"На початку війни були випадки, коли приватні оборонні підприємства половину своїх продажів отримували саме через волонтерський рух. Тепер, звичайно, ця частка менша, десь до 10% оборонних закупівель становлять волонтерські", – заявив він.

Ігор Федірко також уточнив, що це не ніяк не впливає на планування виробничого процесу. Цей відсоток дуже волатильний – він зростає, як "припікає": коли сталася трагедія і люди починають активно донатити на фронт, і падає, коли суспільний шок минає.

Проте, за словами виконавчого директора, перевага волонтерських закупівель – у їхній мобільності. Тому скидати волонтерський рух із рахунків не варто, він буде ще доволі довго.

Ігор Федірко також висловився щодо прямих контрактів із військовими. За його твердженнями, цього року асигнування на них значно збільшилися.

"Безпосередньо бригади й військові частини вже починають відігравати доволі вагому роль у загальній структурі приватних закупівель. Поки що оцінити цей рух складно, оскільки процес лише починається", – пояснив він.

При цьому виконавчий директор Української Ради Зброярів додав, що підприємства вже відкривають відділи, які їздять до військових частин, знайомлять військових зі своєю продукцією та домовляються про постачання.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" та Фонд "Повернись живим" зібрали 309 млн грн на РЕБ, РЕР і FPV-дрони для оборонців неба в проєкті "РЕБнемо так РЕБнемо. Зіб'ємо ворога з пантелику".