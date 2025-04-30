Бавовник для пороху: аграрії можуть отримати по 10 тис. грн за гектар у 2025-му

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Уряд ухвалив зміни до держпідтримки виробників бавовнику в Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Аграріям передбачається виплата з розрахунку 10 тис. грн за кожен гектар, засіяний бавовником під урожай 2025 року. Про це повідомив Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише Delo.ua.

За його словами, дотація також надаватиметься тим виробникам, які не отримати бюджетні гроші за вирощування культури в 2024 році.

"Загальна сума програми буде порахована по факту подачі заявок. Вони будуть прийматися в Державному аграрному реєстрі між 10 червня та 10 липня 2025 року. До 10 серпня ОВА перевірятиме та подаватиме їх Мінагро. До 15 вересня міністерство виплачує. Отримувачами можуть бути тільки сільгосптоваровиробники", – зазначив народний депутат Степан Чернявський.

Восени 2024 року він ініціював фінансову підтримку аграріїв для вирощування бавовнику. Депутат пропонував передбачити на це щонайменше 300 млн грн, виходячи з очікуваної площі посівів у 30 тис. га. Однак ця підтримка не була включена до держбюджету-2025.

Міністр аграрної політики Віталій Коваль пообіцяв, що міністерство підготує відповідну правку – її ухвалили 29 квітня 2025-го.

Недавно в Миколаївській області заклали перші демо-поля з вирощування бавовника. В експерименті братимуть участь сім господарств та Миколаївський аграрний університет.

Бавовник є основною сировиною для виробництва нітроцелюлози – речовини, яку отримують шляхом нітрування бавовняного волокна. Нітроцелюлоза, своєю чергою, є ключовим інгредієнтом у виробництві бездимного пороху.

Сам порох – критично важливий, проте дефіцитний ресурс, особливо в умовах активного виготовлення боєприпасів. Його нестача обмежує можливості нарощування виробництва боєприпасів.