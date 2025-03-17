Зарплати технічних керівників в IT-компаніях сягають $8136 – DOU

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Портал DOU проаналізував зарплати керівників в IT-компаніях взимку 2025 року. Для цього у грудні 2024 року було зібрано 184 анкети від технічних керівників компаній, фахівців C-level, Directors, VP і 196 анкет від фахівців із тайтлом Head. Йдеться про спеціалістів, які живуть в Україні або зараз за кордоном, але планують повернутися.

Найбільші медіанні зарплати зафіксували у технічних фахівців найвищого рівня: Engineering Director/VP/Head отримують $8136, а CTO/Technical Director – $7000.

Далі йдуть менеджери проєктів і менеджери продуктів: Delivery Director / Head of Delivery ($6000), CPO ($5500). Нижча медіана у CEO і фаундерів ($5000) – найчастіше це керівники невеликих компаній до 50 спеціалістів.

Керівники нетехнічних напрямків заробляють менше. Приміром, у керівників маркетингу та HR медіани становлять відповідно $4350 і $4000. Найменше серед C-level фахівців отримують COO ($2500).

Із заробітком спеціалістів рівня Head ситуація схожа. Найвищі медіани у технічних фахівців – Engineering Managers ($6000) і Head of QA ($5000). Далі – Head of Product ($4750), PMO/Program Managers ($4200), а також керівники нетехнічних напрямів.

Крім того, в DOU з'ясували, що зарплати Engineering Director/VP/Head поступово зростають (+$163 за минулі пів року). Медіанна зарплата СТО/Technical Directors також зросла за пів року (+$1250).

Після невеликого падіння влітку стали більше отримувати нетехнічні фахівці C-level: у маркетологів +$1350 за пів року, у HR +$1000. А от у СЕО/фаундерів і СОО, навпаки, негативні тенденції за минуле півріччя.