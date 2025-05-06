YouTube тестує дешевший Premium для двох користувачів

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

YouTube почав тестувати новий тариф для підписки Premium, який дозволяє користуватись обліковим записом удвох. Нова підписка доступна користувачам в Індії, Франції, Гонконгу та на Тайвані. Про це пише Android Authority.

Новий план пропонує доступ до YouTube Premium або YouTube Music Premium для двох осіб, які мають обліковий запис Google, старші за 13 років і входять до однієї сімейної групи. Ціна залежить від країни.

План для двох існуватиме паралельно з індивідуальним та сімейним тарифами й може стати зручною альтернативою для пар. Коли й чи з’явиться такий Premium в інших країнах наразі невідомо.