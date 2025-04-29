ESA запустило супутник Biomass, що "зважуватиме" ліси Землі для боротьби зі змінами клімату

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Європейське космічне агентство (ESA) запустило унікальний супутник Biomass, здатний вимірювати кількість вуглецю, що зберігається в лісах Землі. Як пише BBC, новий супутник зможе "бачити" крізь хмари та густі крони дерев, відкриваючи доступ до інформації, яку раніше неможливо було отримати з орбіти.

Мета місії — точніше визначити, як тропічні ліси допомагають стримувати глобальне потепління. За оцінками, понад 1,5 трильйона дерев на планеті зберігають величезну кількість вуглецю, але обрахувати його обсяг було складно через обмеженість наявних інструментів.

Новий супутник Biomass, розроблений за участі компанії Airbus, використовує довгохвильовий радар, здатний проникати крізь лісові крони до гілок і стовбурів — основних "сховищ" вуглецю. Пристрій оснащений розкладною антеною діаметром 12 метрів, яку вже встигли охрестити "космічною парасолькою".

"Більшість супутникових радарів можуть лише побачити верхівки дерев, але не їхню глибину. Наш радар працює подібно до КТ-сканування, збираючи зрізи лісу з кожним прольотом", — пояснив доктор Ральф Корді з Airbus.

Супутник важить 1,2 тонни та збиратиме дані про деревну масу, яка є надійним показником кількості вуглекислого газу, що зберігається в екосистемі.

Ці дані дозволять науковцям краще моделювати зміну клімату, відстежувати масштаби вирубки лісів та оцінювати втрати вуглецю. Перші результати очікуються вже за шість місяців після запуску, а сама місія триватиме щонайменше п’ять років.

Важливою перевагою супутника є здатність працювати незалежно від погодних умов — радар Biomass здатен "бачити" навіть через щільну хмарність, яка часто ускладнює спостереження в тропіках.

Проєкт, над яким працювали понад 20 років, може стати справжнім проривом у спостереженні за лісами.

"Наші ліси — це не лише ресурс, а й ключовий елемент у боротьбі зі змінами клімату. Biomass дозволить нам побачити, як саме вони впливають на кліматичні процеси", — додав Корді.