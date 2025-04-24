ЄС впроваджує маркування смартфонів за рівнем енергоефективності та легкістю ремонту

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Європейський Союз оголосив про запровадження нових обов’язкових етикеток для смартфонів та планшетів, які продаватимуться на його території. Ці етикетки міститимуть інформацію про енергоефективність, міцність та можливість ремонту техніки. Крім того, пристрої повинні відповідати новим вимогам "екодизайну", що включає доступність запчастин для ремонту.

Етикетки, що зʼявляться 20 червня 2025 року, будуть подібні до тих, що використовуються для побутової техніки та телевізорів. Вони міститимуть рейтинг енергоефективності, тривалість роботи батареї, кількість зарядних циклів, оцінки міцності та можливості ремонту, а також рівень захисту від пилу та води (IP-рейтинг).

Паралельно з цими етикетками будуть введені мінімальні стандарти "екодизайну", що передбачають захист від бризок води й пилу, захист від подряпин та ударів, батареї, які зберігають хоча б 80% ємності після 800 циклів зарядки, а також обов’язкову наявність "критичних запасних частин" протягом 5-10 робочих днів. Виробники також повинні оновлювати операційну систему протягом шести місяців після випуску вихідного коду.

До нових стандартів потрапляють смартфони та планшети з екранами до 17,4 дюйма, бездротові стаціонарні телефони й мобільні телефони. Телефони з розкладними екранами звільняються від цього стандарту, хоча вони з’являться на ринку найближчим часом. Планшети на базі Windows матимуть окрему програму.