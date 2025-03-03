ЄС допоможе Україні замінити Starlink Маска

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Європейська Комісія вивчає, як може допомогти Україні забезпечити супутниковий зв’язок після того, як, за повідомленнями, Ілон Маск пригрозив заблокувати доступ Києва до своєї мережі Starlink. Про це пише Politico.

Системи супутникового зв’язку є критично важливим інструментом для України, але поки невідомо, чи продовжить Маск надавати доступ до Starlink. До речі, Україна минулого року повідомила, що має близько 42 000 терміналів Starlink, приблизно половина з яких фінансується Польщею.

Речник Комісії Томас Реньє повідомив, що Київ вже "виявив інтерес" до того, як він може використовувати Govsatcom — об’єднану мережу національних урядових супутникових потужностей ЄС — та IRIS², нову супутникову констеляцію, яка буде готова до роботи лише у 2030-х роках.

"Комісія продовжить свої контакти з Україною з цього питання," — сказав Реньє.

Раніше того тижня французький депутат Європарламенту від Renew Крістоф Грудлер написав у листі до виконавчої влади ЄС, що слід терміново "оцінити всі можливі альтернативні супутникові рішення, які ЄС міг би запропонувати Україні" замість Starlink.

Грудлер запропонував прискорити розгортання Govsatcom цього року, пропустивши процес сертифікації, як тимчасове рішення, поки розробляється IRIS². Реньє зазначив, що система надасть Києву "попередні урядові послуги", але не уточнив, що саме це означатиме на практиці й коли вона зможе бути запущена.

Інші варіанти включають залучення комерційних потужностей від супутників Eutelsat, Hispasat або SES, які вже знаходяться на геостаціонарній орбіті, або з констеляції OneWeb.