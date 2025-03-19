Світовий ринок VR скоротився на 12% у 2024 році — Counterpoint

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Світові поставки гарнітур віртуальної реальності (VR) у 2024 році впали на 12% в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Це вже третій рік падіння ринку поспіль, повідомляє аналітична компанія Counterpoint.

Беззаперечним лідером ринку протягом року залишалась Meta. У 4 кварталі 2024 року її ринкова частка зросла до 84% завдяки запуску більш доступної гарнітури Quest 3S.

Частка Sony PSVR2 зросла до 9% у 4-му кварталі 2024 року завдяки агресивним акціям і знижкам під час Чорної п’ятниці та різдвяних розпродажів. Поставки Vision Pro зменшилися на 43%, попри вихід Apple на нові ринки, такі як Південна Корея, ОАЕ та Тайвань.

Новим трендом аналітики є ринок розумних окулярів доповненої реальності (AR). Очікується, що до 2025 року цей ринок зросте на 30%. Завдяки розвитку технологій все більше компаній бачать окуляри доповненої реальності як ключову платформу для інтеграції ШІ, що сприяє розширенню ринку.

Крім того, очікується випуск операційної системи Android XR від Google яка принесе на смартокуляри підтримку Android-додатків та спростить інтеграцію ШІ.