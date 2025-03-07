Восьмий тестовий запуск Starship знову закінчився вибухом корабля

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Космічний корабель Starship компанії SpaceX вийшов з-під контролю під час восьмого тестового польоту. На восьмій хвилині польоту відмовило декілька двигунів Raptor, корабель почав закручуватись по спіралі, та вибухнув над Атлантичним океаном.

Команда запустила Starship за допомогою надважкої ракети-носія, і перші вісім хвилин польоту пройшли без проблем. Корабель успішно відокремився та попрямував у космос, а ракета-носій повернулась на стартовий майданчик у Техасі, де її втретє успішно зловила стартова вежа.

Під час польоту Starship планувалося розмістити на орбіті 4 макети супутників Starlink. Однак приблизно на восьмій хвилині та дев’ятій секунді польоту трансляція SpaceX показала, що чотири двигуни Raptor вийшли з ладу, і корабель почав обертатись.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) тимчасово зупинило польоти в основних аеропортах Флориди через побоювання щодо “уламків космічного запуску”.

Уламки корабля помітили над Багамськими островами та Домініканською Республікою. SpaceX повідомила, що "негайно почала координувати дії з офіційними особами, відповідальними за безпеку, для реалізації заздалегідь запланованих заходів реагування на непередбачені ситуації".

Це вже другий тестовий запуск поспіль, який призвів до вибуху корабля. Компанія провела розслідування та встановила, що всередині Starship стався витік пального, що спричинило пожежу і втрату зв'язку з кораблем, перш ніж він вибухнув.

Напередодні восьмого тестового запуску SpaceX заявила, що вдосконалила лінії, які подають паливо до двигунів Starship, і змінила температуру пального. Вона також додала додаткові вентиляційні отвори та "нову систему продувки", щоб краще застрахуватися від будь-яких витоків.