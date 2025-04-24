Велика Британія заборонила експорт геймпадів до Росії

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Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії, заборонивши експорт геймпадів та іншого технологічного обладнання. пише Politico.

Уряд пояснив це тим, що контролери від ігрових приставок використовуються для керування дронами, які застосовуються на фронті в Україні. Загалом новий пакет включає 150 торгівельних обмежень, що охоплюють не лише ігрові аксесуари, а й програмне забезпечення, яке може бути використане для пошуку нових нафтових і газових родовищ,

Міністр з питань санкцій Стівен Дауті наголосив, що мета нових санкцій — послабити воєнну машину Росії, зберегти життя українців та захистити британський бізнес. За його словами, Велика Британія "перекриває доступ Росії до передових технологій", які можуть використовуватись у військових цілях.

Нові заходи набрали чинності негайно й демонструють посилення фокуса британського уряду на торгівельних санкціях. У жовтні 2024 року навіть було створено спеціальний орган — Управління з імплементації торгівельних санкцій (OTSI), що координує ці обмеження.

Санкції також стосуються експорту електронних компонентів, хімікатів, обладнання й металів. Вони мають обмежити здатність Росії виробляти військову техніку та розвивати оборонну промисловість.

Окремо уряд підкреслив, що відеоігрові контролери більше не мають бути використані для вбивств на полі бою. Також буде заборонено передачу технологій для виробництва критично важливих електронних елементів. Британія прагне не допустити, аби її технології сприяли посиленню російських військових можливостей.