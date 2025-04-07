Нові тарифи в США можуть додати $300 до вартості iPhone 16 Pro, попереджають аналітики

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Нова хвиля тарифів, спрямованих на товари з Китаю, може призвести до збільшення вартості виробництва флагманського iPhone 16 Pro від Apple на сотні доларів США: за однією з оцінок, вартість матеріалів для моделі на 256 ГБ може підскочити з приблизно $550 до $850, повідомляє The Wall Street Journal.

Аналіз, проведений TechInsights підкреслює потенційно далекосяжні наслідки нещодавно оголошеного адміністрацією Трампа 54% тарифу на електроніку та компоненти китайського виробництва. Ця політика, спрямована на перенесення виробництва до США, натомість може призвести до значного подорожчання споживчої електроніки або скорочення прибутку таких технологічних гігантів, як Apple.

Деякі компоненти iPhone 16 Pro мають кілька постачальників з різних країн походження, тож додаткові тарифи можуть помітно збільшити вартість смартфона. Адрієнн Тонг/WSJ

За даними аналітика TechInsights Вейна Лама, собівартість виробництва iPhone 16 Pro на 256 ГБ, якщо враховувати не тільки компоненти, але й збірку та тестування, наразі становить близько $580. З введенням нових тарифів ця цифра може зрости до $850, що потенційно знищить значну частину маржі Apple, якщо компанія не підніме роздрібні ціни вище нинішніх $1100.

Глобальний ланцюг постачання iPhone є складним і значною мірою залежить від Китаю, де фінальна збірка пристроїв відбувається на величезних, високооптимізованих потужностях. Перенесення навіть частини цього процесу до США, як дехто у Вашингтоні пропонує, було б дорогим і логістично складним.

"Це було б масивним, гігантським заходом, який зайняв би роки", - каже Бартон Крокетт, старший аналітик Rosenblatt Securities. Навіть якщо Apple перенесе остаточну збірку в США, компанія все одно зіткнеться з тарифами на багато імпортних компонентів, зазначив він.

У Китаї робоча сила на складанні коштує близько $30 за смартфон. За оцінками Лама, у США ця цифра може підскочити вдесятеро – до $300. І якщо Apple буде постачати і виробляти кожен компонент iPhone всередині країни, від OLED-дисплеїв до мікросхем NAND-пам'яті, загальна вартість може стати непомірно високою, що надзвичайно ускладнить виробництво конкурентоспроможного за ціною смартфона.

Поки Apple та інші технологічні компанії очікують подальших вказівок від Міністерства торгівлі США, споживачі можуть зіткнутися з підвищенням цін, або затримками на деякі з найпопулярніших у світі гаджетів.