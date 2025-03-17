Українська правда
Усі розділи
Укр
Підтримати УП
Межа Новини

Від 54 999 грн: MacBook Air з M4 вже можна передзамовити в Україні

Від 54 999 грн: MacBook Air з M4 вже можна передзамовити в Україні
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
17 березня, 09:41
0

Apple відкрила попередні замовлення на новий MacBook Air з чипом M4 в Україні. Постачання пристроїв стартує 21 березня.

Ноутбук доступний у кольорах Sky Blue, Starlight, Silver й Midnight, двох розмірах та в різних модифікаціях. Базова версія MacBook Air M4 з 13.6" екраном та 16/256 ГБ памʼяті коштує від 54 999 грн, а модель з 15.3" екраном — від 66 499 грн.

Нагадаємо, головною особливістю нового MacBook Air є 10-ядерний процесор M4. За словами Apple, це робить ноутбук вдвічі швидшим за модель з M1 та у 23 рази швидшим за моделі з процесорами Intel. 

Пристрій також має оновлену вебкамеру, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, зарядний пристрій MagSafe і два порти Thunderbolt для підключення аксесуарів, а також 3,5-мм роз’єм для навушників. Новий MacBook Air підтримує два зовнішніх монітори з роздільною здатністю до 6K.

Ноутбуки Apple MacBook Air M4
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні
Літній флер у подарунок: як оформити букет у сезонному стилі з рафією та крафтом
Автоцивілка онлайн - 2025: як знайти надійне страхування авто за 5 хвилин і не переплатити