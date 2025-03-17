Від 54 999 грн: MacBook Air з M4 вже можна передзамовити в Україні

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Apple відкрила попередні замовлення на новий MacBook Air з чипом M4 в Україні. Постачання пристроїв стартує 21 березня.

Ноутбук доступний у кольорах Sky Blue, Starlight, Silver й Midnight, двох розмірах та в різних модифікаціях. Базова версія MacBook Air M4 з 13.6" екраном та 16/256 ГБ памʼяті коштує від 54 999 грн, а модель з 15.3" екраном — від 66 499 грн.

Нагадаємо, головною особливістю нового MacBook Air є 10-ядерний процесор M4. За словами Apple, це робить ноутбук вдвічі швидшим за модель з M1 та у 23 рази швидшим за моделі з процесорами Intel.

Пристрій також має оновлену вебкамеру, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, зарядний пристрій MagSafe і два порти Thunderbolt для підключення аксесуарів, а також 3,5-мм роз’єм для навушників. Новий MacBook Air підтримує два зовнішніх монітори з роздільною здатністю до 6K.