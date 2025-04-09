Дональд Трамп хоче, щоб виробництво iPhone перенесли з Китаю в США

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На тлі наближення підвищення тарифів, ініційованих президентом США Дональдом Трампом, представники Білого дому заявили про можливість перенесення виробництва iPhone до Сполучених Штатів, повідомляє The Verge.

Прессекретарка Білого дому, Керолайн Лівітт, зазначила, що Apple, ймовірно, розглядає таку перспективу, враховуючи їхній план інвестицій у США на суму $500 мільярдів. Вона додала, що президент Трамп також підтримує перенесення виробництва в Штати аргументуючи це тим, що в країні достатньо фахівців і можливостей для цього. Однак експерти вважають, що інвестиції Apple відповідають звичайним витратам компанії.

Відомо, що засновник Apple Стів Джобс та нинішній генеральний директор Тім Кук неодноразово наголошували на складнощах перенесення виробництва до США. Основною проблемою є нестача кваліфікованих інженерів: для підтримки 700 тисяч працівників у Китаї потрібно 30 тисяч інженерів, яких у США просто немає.

Кук раніше також підкреслював, що Китай приваблює не низькою вартістю праці, а високим рівнем кваліфікації та доступністю спеціалістів. У США, за його словами, важко зібрати навіть невелику групу інженерів, тоді як у Китаї їх можна знайти тисячами.

Таким чином, ідея перенесення виробництва iPhone до США залишається малоймовірною через значні логістичні та кадрові виклики.