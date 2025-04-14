Українські IT-спеціалісти з досвідом від 3 до 5 років заробляють на 34% більше в Європі, ніж в Україні

Українські IT-спеціалісти за кордоном в середньому заробляють на 8% більше, ніж в Україні. Більшість з них наразі проживають у європейських країнах, тоді як до США чи Канади переїхало лише близько 3% респондентів. Про це йдеться в дослідження DOU.

Дані ґрунтуються на основі опитування 2622 айтівців, що проживають за кордоном. Найбільше українських IT-спеціалістів проживає у Польщі – 39%, далі йде Іспанія, яка витіснила Німеччину – там проживає 10%. У самій Німеччині перебуває близько 5% українських айтівців, так само й у Румунії, а у Португалії та Болгарії по 4%, ще по 3% виїхали до Чехії та Словаччини. Загалом у Європі проживає 92%, водночас у Канаді та США по 3%.

Спеціалізація українських IT-фахівців за кордоном майже не відрізняється від структури ринку в Україні. Найбільшу частку серед них займають розробники — 43%, далі йдуть тестувальники з 17%, а третє місце посідають project-менеджери — 10%. Серед розробників найбільше працює у сфері back-end — 42%, front-end розробників — 22%, а full stack — 20%. Ще 11% спеціалізуються на розробці мобільних застосунків.

Водночас за кордон переважно виїжджають більш досвідчені IT-фахівці. Лише 8% з них мають рівень Junior, тоді як 27% — це спеціалісти рівня Middle. Найбільшу частку складають Senior+ фахівці — їх 60%, що суттєво більше, ніж в Україні, де частка таких спеціалістів становить 45%.

Частка жінок серед українських IT-спеціалістів за кордоном трохи вища, ніж в Україні — 31% проти 28%. Водночас чоловіків більше в Україні — 72%, тоді як за кордоном їх 69%. Більшість тих, хто виїхав, продовжують працювати через українську юридичну форму — як ФОП, за гіг-контрактом або у штаті компанії з України. Натомість 36% уже офіційно оформлені у країні, де проживають, а ще 5% працюють без офіційного працевлаштування.

Серед українських IT-фахівців, які працевлаштовані за місцем проживання, найбільше офіційно оформлених у США. Далі йдуть Канада, Велика Британія, Польща та Німеччина. Натомість в Іспанії, Румунії, Болгарії, Чехії, Словаччині та Хорватії більшість айтішників залишаються оформленими в Україні.

Зарплати IT-фахівців за кордоном в середньому вищі, ніж в Україні. Найвища середня зарплата серед тих, хто переїхав до США, становить $7500 на місяць. В Європі середня зарплата складає $3500, а в Україні — $2500. Різниця в зарплатах для фахівців з досвідом від 3 до 5 років становить 34%, а для більш досвідчених — 11%. Найвищі середні зарплати в Європі спостерігаються в Іспанії ($5250), Хорватії ($5225), Німеччині ($4500) та Болгарії ($4000).