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Функція Аудіопереказу в NotebookLM від Google тепер підтримує українську мову

Функція Аудіопереказу в NotebookLM від Google тепер підтримує українську мову
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
30 квітня, 11:02
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NotebookLM, помічник із досліджень і написання текстів на основі штучного інтелекту від Google, минулого року отримав функцію Аудіопереказів (Audio Overviews), куди тепер додають підтримку понад 50 мов, включно з українською.

Функція Аудіопереказ, представлена у вересні 2024-го, дозволяє перетворювати документи на розмови у форматі подкасту, а у березні 2025 року її також зробили доступною у чат-боті Gemini. Завдяки впровадженню підтримки нових мов, де крім української є також корейська, іспанська, та навіть суахілі, скористатися цією можливість зможе більша кількість людей.

Аудіопереказ генеруватиметься мовою, яку користувачі вказують у налаштуваннях свого облікового запису.

Серед іншого, це оновлення також додає нову опцію "Мова виводу" у налаштуваннях NotebokLM, яка дозволить швидко змінити мову аудіо та відповідей у чаті. Це, зокрема, дозволить створювати багатомовний контент або навчальні матеріали іншою мовою за потреби.

Скористатися підтримкою української мови та нових функцій можна на офіційному сайті notebooklm.google.com.

Google Штучний інтелект NotebookLM
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