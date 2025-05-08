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США хочуть використовувати Starlink за кордоном як засіб налагодження дипломатичних зв’язків

США хочуть використовувати Starlink за кордоном як засіб налагодження дипломатичних зв’язків
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
8 травня, 12:33
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Супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX Ілона Маска отримує пряму вигоду від торгівельної війни адміністрації Трампа, згідно з витоком службових записок Державного департаменту, пише Washington Post.

Наприклад, коли США ввели 50% тарифи на товари з африканської країни Лесото, ця країна незабаром уклала 10-річний контракт із Starlink. Один із документів прямо пов’язує ці події.

Посадовці Держдепу відкрито називали просування Starlink "патріотичним завданням", посилаючись на необхідність протидії китайським технологічним компаніям.

Ілон Маск є засновником і генеральним директором SpaceX і одним з найближчих радників адміністрації Трампа. Представник Білого дому заявив WP, що конфлікту інтересів в цій ситуації немає.

Технології Starlink США
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