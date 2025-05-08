США хочуть використовувати Starlink за кордоном як засіб налагодження дипломатичних зв’язків

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Супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX Ілона Маска отримує пряму вигоду від торгівельної війни адміністрації Трампа, згідно з витоком службових записок Державного департаменту, пише Washington Post.

Наприклад, коли США ввели 50% тарифи на товари з африканської країни Лесото, ця країна незабаром уклала 10-річний контракт із Starlink. Один із документів прямо пов’язує ці події.

Посадовці Держдепу відкрито називали просування Starlink "патріотичним завданням", посилаючись на необхідність протидії китайським технологічним компаніям.

Ілон Маск є засновником і генеральним директором SpaceX і одним з найближчих радників адміністрації Трампа. Представник Білого дому заявив WP, що конфлікту інтересів в цій ситуації немає.