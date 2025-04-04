Трамп планує продати свою частку в Truth Social за $2,3 млрд

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Дональд Трамп планує продати свою частку в компанії Trump Media & Technology Group (TMTG), яка володіє платформою Truth Social. Його пакет акцій оцінюється в $2,3 млрд. Про це повідомляє The Telegraph.

Документи, подані до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), свідчать, що Трамп готує продаж 114 мільйонів акцій через публічні угоди. Відразу після цієї новини акції TMTG впали на 8%.

Truth Social була створена у 2021 році після блокування Трампа в Twitter через події 6 січня. Він заявив, що платформа має протистояти "тиранії великих технологічних компаній".

У відповідь на новини про можливий продаж компанія TMTG заявила, що документи лише консолідують попередні реєстраційні заяви та не означають зміну статусу акцій.

Останнім часом TMTG переживає фінансові труднощі — за рік її акції впали на 63%, а кількість користувачів знижується. Трамп контролює 52% акцій компанії через траст, яким керує його син Дональд Трамп-молодший.

З моменту запуску у вересні 2021 року акції TMTG торгуються на Nasdaq під тикером DJT. У 2023 році компанія також стала першою, що зареєструвалася на біржовій платформі Texas Нью-Йоркської фондової біржі.

Раніше Трамп заявляв, що не має наміру продавати свою частку, і що Truth Social є його головною платформою для комунікації.