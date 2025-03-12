Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Трамп заявив, що назве напади на локації Tesla внутрішнім тероризмом

Трамп заявив, що назве напади на локації Tesla внутрішнім тероризмом
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
12 березня, 09:48
0

Президент Дональд Трамп заявив, що вважатиме насильство на локаціях Tesla внутрішнім тероризмом, пише The Verge. Це сталося на заході в Білому домі, де новообраний президент США пообіцяв купити Tesla.

Останнім часом протестів проти Ілона Маска, генерального директора Tesla та голови Департаменту ефективності уряду (DOGE), стало ще більше. У ЗМІ повідомляється про інциденти, такі як постріли в автосалоні Tesla й акти вандалізму.

Під час заходу Трамп заявив, що будь-який напад на Tesla буде жорстко припинений. "Ми вже знаємо деяких із них і зловимо їх," — сказав він. Трамп пообіцяв припинити ці дії, зазначивши, що вони шкодять великій американській компанії.

У відповідь на його коментарі представники руху Tesla Takedown заявили, що вони є ненасильницьким протестом і проти насильства та знищення майна. Вони також висловили іронію щодо заяв Трампа, підкресливши, що саме він організував насильницький штурм Капітолію та помилував бунтівників, яких визнали винними в серйозних злочинах проти США. Вони зазначили, що мирний протест на публічних територіях не може бути тероризмом.

Трамп Ілон Маск США
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Автоцивілка онлайн - 2025: як знайти надійне страхування авто за 5 хвилин і не переплатити
Змінювати життя на краще. Чому інженер — професія майбутнього
Українці найбільше переносять номери до lifecell: у чому вигода