Трамп заявив, що назве напади на локації Tesla внутрішнім тероризмом

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Президент Дональд Трамп заявив, що вважатиме насильство на локаціях Tesla внутрішнім тероризмом, пише The Verge. Це сталося на заході в Білому домі, де новообраний президент США пообіцяв купити Tesla.

Останнім часом протестів проти Ілона Маска, генерального директора Tesla та голови Департаменту ефективності уряду (DOGE), стало ще більше. У ЗМІ повідомляється про інциденти, такі як постріли в автосалоні Tesla й акти вандалізму.

Під час заходу Трамп заявив, що будь-який напад на Tesla буде жорстко припинений. "Ми вже знаємо деяких із них і зловимо їх," — сказав він. Трамп пообіцяв припинити ці дії, зазначивши, що вони шкодять великій американській компанії.

У відповідь на його коментарі представники руху Tesla Takedown заявили, що вони є ненасильницьким протестом і проти насильства та знищення майна. Вони також висловили іронію щодо заяв Трампа, підкресливши, що саме він організував насильницький штурм Капітолію та помилував бунтівників, яких визнали винними в серйозних злочинах проти США. Вони зазначили, що мирний протест на публічних територіях не може бути тероризмом.