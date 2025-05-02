TikTok оштрафували на 530 млн євро через передачу даних до Китаю

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Органи із захисту даних Європейського Союзу оштрафували TikTok на 530 мільйонів євро ($600 мільйонів). Чотирирічне розслідування встановило, що передача даних користувачів із додатка до Китаю порушує суворі правила конфіденційності ЄС, пише APNews.

Ірландська комісія із захисту даних, яка є головним регулятором TikTok у ЄС, також звинуватила компанію в недостатній прозорості щодо того, куди саме надсилалися дані, та наказала зробити діяльність відповідною до вимог протягом шести місяців.

"TikTok не зміг підтвердити й гарантувати, що дані користувачів ЄС, до яких мали дистанційний доступ співробітники в Китаї, захищені на рівні стандартів ЄС", — заявив заступник комісара Грем Дойл.

TikTok планує оскаржити рішення. У блозі компанія зазначила, що штраф стосується періоду до травня 2023 року, ще до запуску проєкту Project Clover, що передбачає створення трьох дата-центрів у Європі.

"Project Clover забезпечує одні з найсуворіших заходів захисту даних у галузі з незалежним наглядом NCC Group", — сказала Крістін Гран, глава TikTok із публічної політики в Європі. Вона додала, що рішення не враховує цих заходів.

TikTok, власником якого є китайська ByteDance, давно критикують західні уряди через ризики передачі даних у Китай. Раніше компанію вже штрафували в ЄС, зокрема за порушення захисту даних дітей.

Ірландський регулятор також зазначив, що TikTok не врахував “можливий доступ китайської влади” до даних користувачів за китайськими законами, що суттєво відрізняються від норм ЄС.

Гран запевнила, що TikTok ніколи не отримував запитів від китайської влади на доступ до європейських даних і не передавав їх.

Розслідування також виявило, що політика конфіденційності TikTok на той момент не вказувала країни, куди передавалися дані, а також не пояснювала, що обробка даних включала віддалений доступ з Китаю.