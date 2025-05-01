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Threads досягла 350 млн користувачів на місяць, додавши 30 млн за квартал

Threads досягла 350 млн користувачів на місяць, додавши 30 млн за квартал
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Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
1 травня, 09:38
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Instagram Threads, платформа Meta, створена для конкуренції з X Ілона Маска, зросла до понад 350 мільйонів активних користувачів на місяць. Про це повідомив генеральний директор Марк Цукерберг, пише TechCrunch. Це на 30 мільйонів більше, ніж у попередньому кварталі, коли Threads налічував 320 мільйонів користувачів.

Ці дані демонструють пришвидшення темпів зростання: у першому кварталі Threads залучив 30 мільйонів нових користувачів, тоді як у четвертому кварталі 2024 року — 20 мільйонів. Примітно, що лише за один квартал Threads залучив майже стільки ж користувачів, скільки має один із його новіших конкурентів — децентралізована соціальна платформа Bluesky, яка зараз налічує близько 35 мільйонів користувачів.

У той час X має понад 600 мільйонів активних користувачів на місяць, про що нещодавно повідомила генеральна директорка Лінда Яккаріно.

Хоча Threads досі менша за інші платформи Meta — Facebook, Instagram, Messenger і WhatsApp — вона швидко зростає та зміцнює свої позиції серед мікроблогінгових сервісів. Загалом понад 3,4 мільярда людей щодня користуються хоча б одним застосунком Meta.

У звіті Цукерберг зазначив, що таке зростання підтверджує, що Threads "рухається до того, щоб стати нашим наступним ключовим соціальним застосунком".

Meta Соціальні мережі Threads
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