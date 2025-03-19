Telegram має понад 1 млрд активних користувачів — Дуров

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Telegram тепер має понад 1 мільярд активних щомісячних користувачів, на 50 мільйонів більше, ніж у липні 2024 року. Про це у своєму каналі написав засновник месенджера Павєл Дуров.

Telegram став другим за популярністю месенджером у світі, якщо не рахувати китайський WeChat. Однак лідером залишається WhatsApp з близько 3 мільярдами користувачів.

"Попереду нас стоїть WhatsApp – дешева, гірша імітація Telegram. Протягом років вони відчайдушно намагалися скопіювати наші інновації, допоки спалювали мільярди на лобізм та PR-кампанії з метою зупинити нас. Їм не вдалося. Telegram виріс, став прибутковим, і – на відмінну від наших конкурентів, – залишився незалежним", – написав Дуров.

Дуров відзначає, що активність користувачів у месенджері також зростає. За його словами, користувачі Telegram відкривають месенджер 21 раз за день та проводять 41 хвилину у додатку.

Разом з тим, у 2024 році Telegram отримав $547 мільйонів прибутку після того, як у грудні минулого року вперше за трирічну історію монетизації став прибутковим. Загальний дохід месенджера у 2024 році оцінюють у понад $1 мільярд.