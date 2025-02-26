Тайванці не підтримують перенесення виробництва TSMC до Сполучених Штатів

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Аналітична компанія Foundation for the People провела опитування серед тайванців щодо їхнього ставлення до перенесення виробництва TSMC за 2-нанометровим техпроцесом до США. Більшість респондентів (84,8%) висловили невдоволення таким рішенням. Про це пише TVBS News.

В опитуванні також поцікавилися думкою щодо можливого тарифного тиску з боку США: 85,6% учасників впевнені, що це відбудеться, а 52,8% вважають такий сценарій "дуже ймовірним". Крім того, лише 40,6% респондентів вважають торгівлю між Тайванем і США справедливою, тоді як 62,4% вважають, що Сполучені Штати мають перевагу в переговорах.

У відповідь на заяви Дональда Трампа про те, що Тайвань "забирає американський напівпровідниковий бізнес", 88,4% опитаних не погодилися з цим твердженням.

Заступник спікера Законодавчого Юаня Джонні Чанг припустив, що стратегія адміністрації Трампа передбачає зміну глобального торгового ландшафту шляхом використання тарифів як інструменту переговорів. Він підкреслив, що настала "ера великих переговорів", і закликав Тайвань скористатися перевагами цілого ряду галузей, а не тільки напівпровідникової.