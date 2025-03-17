Стартап Taara, конкурент Starlink, відділяється від материнської компанії Alphabet

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Компанія лазерного інтернету Taara відділилась від материнської компанії Google, Alphabet, та стає незалежною. Про це пише The Verge.

Taara створює термінали, що передають інтернет за допомогою лазерів зі швидкістю до 20 Гбіт/с на відстань до 20 км. Їх можна встановлювати на вежах, що робить цей метод швидшим і дешевшим за прокладання оптоволокна.

Alphabet збереже міноритарну частку в Taara, яка також отримала фінансування від Series X Capital. Компанія, що наразі має близько 20 співробітників, працює в 12 країнах над різними проєктами — від забезпечення інтернет-зв’язку в столиці Демократичної Республіки Конго до розширення перевантаженої мережі під час фестивалю Coachella 2024.

Хоча оптична технологія Taara, що використовує башти, відрізняється від супутникового підходу Starlink, компанія позиціонує себе як конкурента у сфері підключення сільських районів до інтернету.

"Ми можемо запропонувати кінцевому користувачеві в 10, якщо не в 100 разів більшу пропускну здатність, ніж типова антена Starlink, і зробити це за меншу вартість", – заявив засновник компанії Махеш Крішнасвамі.

Taara виросла з іншого проєкту Крішнасвамі — Loon, який передбачав передачу даних через лазери між мережею повітряних куль на висоті до 32 км. Цей проєкт закрили у 2021 році, через три роки після його відокремлення від Alphabet.