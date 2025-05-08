В США хочуть використовувати ChatGPT для оцінки лікарських засобів — ЗМІ

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OpenAI обговорює з Управлінням з контролю за продуктами і ліками США (FDA) потенційне використання штучного інтелекту для пришвидшення процесу перевірки лікарських препаратів. Про це повідомляє Wired з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, предметом переговорів став проєкт cderGPT — інструмент на базі ШІ, який, імовірно, розробляється для Центру оцінки лікарських засобів (Center for Drug Evaluation, CDE), підрозділу FDA, що відповідає за регулювання як рецептурних, так і безрецептурних препаратів у США.

Також зазначається, що до обговорень долучалися представники DOGE — структури, пов’язаної з Ілоном Маском.

У Wired наголошують, що повний цикл розробки нових медикаментів часто триває понад десять років. Технології OpenAI можуть допомогти скоротити принаймні частину цього процесу — особливо на завершальних етапах.

ШІ вже давно розглядається як перспективний інструмент для оптимізації певних етапів фармацевтичних досліджень, однак залишаються питання щодо точності таких моделей і контролю за можливими помилками.