Співзасновник Reddit приєднався до групи інвесторів, яка хоче купити TikTok

Алексіс Оганян, американський підприємець, інвестор та співзасновник Reddit, приєднався до організації Project Liberty та ініціативи The People's Bid for TikTok, що має на меті придбати TikTok та покращити його для американських користувачів. Про це йдеться у пресрелізі організації.

У межах цієї ініціативи група інвесторів на чолі з мільярдером Френком Маккортом висловила пропозицію викупити активи TikTok у США з метою перенесення соціальної мережі на децентралізовану платформу, засновану на блокчейні Frequency. Такий крок покликаний забезпечити американцям повний контроль над їхніми даними та захистити їх конфіденційність.

Оганян приєднався до ініціативи The People’s Bid for TikTok та Project Liberty в ролі стратегічного радника. Він є співзасновником і колишнім виконавчим директором Reddit, а також засновником венчурної компанії Seven Seven Six, яка "зосереджується на інвестиціях у компанії, що формують майбутнє".

Project Liberty анонсували бажання купити TikTok у китайської компанії ByteDance ще у травні 2024 року. Організація офіційно зробила свою пропозицію у січні 2025 року, напередодні рішення Верховного суду заблокувати соціальну мережу у США, яке Дональд Трамп відтермінував на 75 днів.