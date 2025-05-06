Складаний iPhone матиме дві переваги над конкурентами — Bloomberg

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Apple готується представити свій перший складаний iPhone вже наступного року. За інформацією Марка Гурмана з Bloomberg, новий пристрій матиме дві ключові переваги, які відрізнятимуть його від інших складаних смартфонів.

Перша перевага — “майже непомітна” складка на екрані. Це означає, що внутрішній дисплей матиме більш цілісний вигляд без видимих ліній перегину, забезпечуючи зручніше та приємніше користування. За словами Гурмана, Apple прагне виділитися на ринку саме цією особливістю.

Друга перевага полягає в наявності якіснішого шарніра. Хоча Гурман не розкрив деталей, аналітик Мін-Чі Куо раніше повідомляв, що шарнір буде виготовлено з комбінації титану та нержавіючої сталі, що підвищить його міцність і довговічність.

Крім того, Куо поділився й іншими характеристиками складаного iPhone: внутрішній екран матиме 7,8 дюйма, зовнішній — 5,5 дюйма, пристрій буде оснащений подвійною основною камерою, однією фронтальною, кнопкою живлення з Touch ID замість Face ID, а також акумулятором високої щільності. Очікується, що товщина смартфона складатиме 4,5 мм у розкладеному вигляді та близько 9–9,5 мм у складеному.