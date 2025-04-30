Шолом Айртона Сенни з Формули-1 1992 року продали за рекордні $963 700

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Гоночний шолом Айртона Сенни, який він носив під час сезону Формули-1 1992 року, був проданий з аукціону RM Sotheby’s за $963 700, встановивши новий світовий рекорд вартості використаного в перегонах шолома. До цього найдорожчим вважався шолом Шарля Леклера з Гран-прі Монако 2023 року, який продали за $352 315. Про це пише Hypebeast.

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Цей легкий шолом Shoei X-4 Айртон Сенна носив під час Гран-прі Бельгії 1992 року. Тоді він зупинився посеред кваліфікації, щоб допомогти гонщику Еріку Кома після серйозної аварії. Сенна вибіг з машини, заглушив болід Кома і тримав його голову, поки не приїхали медики. Багато хто вважає, що саме так він врятував йому життя.

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Шолом має фірмовий жовтий дизайн Сенни з логотипами Marlboro, Hugo Boss, Shell і Nacional. Він зберіг оригінальну радіосистему KTEL, темно-синю смужку Honda на візорі та спеціальну вирізку на підборідді. Його справжність підтверджено технічним звітом 2025 року та старими фото з гонки.