Вікіпедія впроваджує ШІ, але не для заміни волонтерів

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Онлайн-енциклопедія Вікіпедія впроваджує штучний інтелект, але не для заміни волонтерів, а для полегшення технічних процесів. Про це йдеться у новій заяві Wikimedia Foundation, яка окреслює стратегію щодо ШІ.

"Спільнота волонтерів, що стоїть за Вікіпедією, є найважливішим та унікальним елементом успіху Вікіпедії. Протягом майже 25 років редактори Вікіпедії досліджували, обмірковували, обговорювали, досягали консенсусу та спільно писали найбільшу енциклопедію, яку коли-небудь бачило людство. Їхню турботу та відданість достовірним енциклопедичним знанням – це те, що ШІ не може замінити", — йдеться у заяві.

Через такий підхід, Вікіпедія почне використовувати штучний інтелект не для заміни реальних людей, а для того, аби зосередитися на конкретних сферах, де генеративний ШІ має певні успіхи. Серед таких сфер є модерація Вікіпедії, що автоматизує "нудні завдання для підтримки цілісності знань". Також ШІ використовуватимуть для покращення доступності інформації на платформі, "щоб залишити більше часу для людських обговорень, суджень та досягнення консенсусу".

На додачу до цього, штучний інтелект застосовуватимуть, щоб допомагати редакторам ділитися місцевими перспективами чи контекстом, автоматизуючи переклад та адаптацію загальних тем. Крім того, ШІ використають для масштабування адаптації нових волонтерів Вікіпедії за допомогою керованого наставництва.