NVIDIA почне виробляти ШІ-прискорювачі та суперкомп'ютери у США

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NVIDIA спільно з партнерами займається проєктуванням і будівництвом заводів, де вперше повністю в США виготовлятимуть суперкомп’ютери зі штучним інтелектом. Компанія вже запустила понад 92 тисячі квадратних метрів виробничих площ для створення і тестування чипів Blackwell в Аризоні та складання суперкомп’ютерів у Техасі.

NVIDIA також повідомила, що тайванська компанія TSMC, що є найбільшим виробником напівпровідників у світі, вже виробляє чипи Blackwell на фабриці в Аризоні. Водночас компанія будує фабрики для суперкомп'ютерів у Х’юстоні разом з Foxcon та у Далласі разом з Wistron. Масове виробництво в обох локаціях планують розпочати протягом 12-15 місяців.

NVIDIA підкреслює, що ключовими етапами у виробництві чипів ШІ та суперкомп’ютерів є пакування, збірка й тестування, які виконуватимуть партнери Amkor і SPIL в Аризоні. Загалом за чотири роки компанія планує створити в США інфраструктуру для штучного інтелекту вартістю до $1,5 трлн у співпраці з іншими гравцями ринку.

"Рушії світової ШІ-інфраструктури вперше вироблятимуться у США, – сказав засновник та CEO NVIDIA Дженсен Хуанг. – Додавання американського виробництва допоможе нам краще задовольнити неймовірний та зростаючий попит на ШІ-чипи та суперкомп'ютери та зміцнить наш ланцюжок постачання й підвищить нашу стійкість".

NVIDIA прогнозує будівництво десятків нових гігаватних ШІ-фабрик упродовж кількох років. Очікується, що виробництво її чипів і суперкомп’ютерів створить сотні тисяч робочих місць і забезпечить трильйонну економічну безпеку на десятиліття вперед.