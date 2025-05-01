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Рада директорів Tesla шукала заміну Маску, поки він допомагав Трампу – WSJ

Рада директорів Tesla шукала заміну Маску, поки він допомагав Трампу – WSJ
Тарас Міщенко Головний редактор Mezha.Media. Тарас має понад 15 років досвіду в IT-журналістиці, пише про нові технології та ґаджети.
1 травня, 10:03
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Рада директорів Tesla тихо розпочала пошук потенційного наступника генерального директора Ілона Маска близько місяця тому, звернувшись до рекрутерів, які спеціалізуються на підборі керівників. Це відбулося якраз тоді, коли салони Tesla були заблоковані протестувальниками, а продажі та прибуток виробника електромобілів почали падати, повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно з інсайдами видання, члени ради директорів Tesla зустрілися з Маском, щоб висловити занепокоєння з приводу його політичної діяльності. Адже раніше цього року Маск очолив Департамент ефективності уряду (DOGE) у Вашингтоні. Під час цієї зустрічі директори закликали Ілона приділяти більше часу Tesla та публічно підтвердити свою відданість компанії. Маск не заперечував і пізніше сказав інвесторам, що з травня "виділить значно більше часу Tesla".

Паралельна робота Маска в уряді збіглася з першим за понад десять років річним падінням продажів Tesla та зниженням квартального прибутку на 71%. У останньому фінансовому звіті компанія також повідомила про 9% спад доходів. Ринкова вартість Tesla знизилася з приблизно $1,5 трильйона в грудні до близько $900 мільярдів нині.

Попри ці труднощі, Маск зберіг оптимізм під час оголошення результатів за минулий тиждень, запевнивши акціонерів: "Ми не на межі катастрофи".

Наразі невідомо, чи рада директорів Tesla досі шукає заміну Маску і чи був він обізнаний про перші контакти з рекрутерами.

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